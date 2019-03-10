تامر حسني يشارك بأغنية عالمية في افتتاح الأولمبياد الخاص أبوظبي 2019

أعلن النجم المصري تامر حسني تفاصيل مشاركته الفنية في حفل افتتاح الأولمبياد الخاص الألعاب العالمية أبوظبي 2019 الذي سينطلق يوم 14 مارس/آذار الجاري؛ حيث سيقدم أغنية إنسانيه تحفيزيه بعدة لغات في حفل الافتتاح بمشاركة نجوم عالميين منهم ويل آي آم، وآفريل لفين، ولويس فونسي.

وقال تامر حسني في تصريحات صحفية: "أنا فخور باختياري لتمثيل مصر أمام العالم في حدث كبير وتاريخي، وهو الأولمبياد الخاص الألعاب العالمية في أبوظبي"، مضيفا أن حفل الافتتاح سيشهد أيضا وجود نجمين عربيين هما حسين الجسمي وأصالة.

وتستضيف العاصمة الإماراتية أبوظبي الأولمبياد الخاص الألعاب العالمية أبوظبي 2019 خلال الفترة من 14 إلى 22 مارس/آذار الجاري بمشاركة 7000 رياضي من أكثر من 170 بلدا للمشاركة في 24 رياضة أولمبية، وهي أكبر الفعاليات الرياضية العالمية الموجهة لأصحاب الهمم.