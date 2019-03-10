إطلاق سراح المغني آر كيلي بعد دفع 161 ألف دولار نفقة لأطفاله

قالت الشرطة الأمريكية إن السلطات أطلقت سراح المغني آر كيلي، من مقر احتجاز في شيكاجو بعد دفع أكثر من 161 ألف دولار قيمة متأخرات نفقة أطفاله من زوجة سابقة، لتنتهي ثاني فترة احتجاز له في أسبوعين بعد اعتقاله السابق بتهمة ارتكاب اعتداءات جنسية.

وألقي القبض على المغني، 52 عاما، الأربعاء، بسبب عدم دفع النفقة المستحقة لـ3 أطفال من زوجته السابقة أندريا لي.



وقال قائد شرطة مقاطعة كوك إن "آر كيلي سيتعين عليه دفع كامل المبلغ لإطلاق سراحه".

بينما قال سام راندال، متحدث باسم مكتب قائد الشرطة، السبت، إن مصدر النقود التي دُفعت لم يتضح، مشيرا إلى أن القسم المخصص لجهة دفع الأموال في الإيصال تُرك خاليا.

وأضاف: "عدم تحديد الهوية في هذا الموقف أمر نادر جدا، في العادة هذا القسم من البيانات في الإيصال يتم ذكره".

ونقل موقع (تي.إم.زي) المتخصص في أخبار المشاهير على الإنترنت عن مصادر مقربة من كيلي قولها إن "متبرعا مجهولا ساعده"، وأضاف الموقع أن مجموعة من معجبيه استقبلته لدى خروجه من الحجز.

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ونقل الموقع عن كيلي قوله لمعجبيه: "أعد بأننا سنسوي كل هذا، هذا كل ما أستطيع قوله الآن".

واعتقل كيلي الشهر الماضي ودفع ببراءته فيما يتعلق باتهامات ارتكابه اعتداءات جنسية بحق 3 مراهقات وامرأة، ونفى اتهامات مماثلة لسنوات.

وجرت محاكمة كيلي في 2008 باتهامات متعلقة بصور إباحية لأطفال وبرأت المحكمة ساحته.

ودفع كيلي كفالة فيما يتعلق باتهامات الاعتداءات الجنسية في 25 فبراير/شباط، ويشكو منذ ذلك الحين من مواجهة مشكلات مالية.

وقال في مقابلة مع محطة (سي.بي.إس) إن "الكثير من الناس تمكنوا من الوصول لحسابه المصرفي والسرقة منه".

وخلال المقابلة رفض بغضب وهو يبكي اتهامات بممارسته الجنس مع قاصرات.