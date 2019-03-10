جنيفر لوبيز وأليكس رودريغيز يدخلان القفص الفضيّ.. شاهدي خاتمها الضّخم!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - بعد عامين من المواعدة، تقدّم لاعب البيسبول العالميّ، أليكس رودريغز، لخطوبة حبيبته النّجمة العالمية، جنيفر لوبيز، يوم أمس الأحد، أثناء رحلتهما الرّومانسية، إلى خليج بيكر، الواقع في جُزر كوانا كاي العُظمى.

وكشف الثّنائيّ عن هذه الأنباء السّعيدة من خِلال نشرهما صورة أليكس، وهو يُمسك بيد حبيبته جنيفر، وعلى إصبعها خاتم ألماسيّ ضخم، بينما كانا واقفين على رِمال الشّاطئ، وإلى جانبهما نيران الحطب المُشتعلة.

وفي تعليقه على الصّورة، كتب أليكس "قالت نعم"، في حين نشرت جنيفر الصّورة نفسها، وعلّقت عليها بمجموعة من إيموجي الحُبّ.

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وإلى جانب تأكيدهما خُطوبتهما بنفسيهما، أكّدتْ المُتحدّثة الرّسمية باسم جنيفر لوبيز، "بيني ميدينا"، الخبر في مجلّة "بيبول" قائلةً: "إنّهما في إجازة ومخطوبان".

وكان الحبيبان، أليكس وجنيفر، قد ألمحا مُسبقًا، بوجود خُطوبة وزواج في مُستقبلهما، لكنّهما قرّرا ألّا يستعجلا الأمور، وأرادا أنْ يتركا موضوع الارتباط الرّسميّ يحدث لوحده بشكلٍ عفويّ، إذْ علّقتْ جنيفر على هذا الأمر في إحدى مقابلاتها الماضية، قائلةً: "هرعت في 3 زيجاتٍ سابقة، لذا، أريد أنْ أكون مُتأكّدةً هذه المرّة".