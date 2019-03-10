ديفيد وفيكتوريا بيكهام يدخلان نادي المليارديرات بهذه الطّريقة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - استطاع الزّوجان، ديفيد وفيكتوريا بيكهام، دخول نادي المليارديرات، بعدما أظهرتْ بيانات حديثة، أنّ القيمة الخاصّة باسم بيكهام التجاريّ، قد شهد قفزة خلال الآونة الأخيرة، وهو ما عزّز ثروتهما المشتركة لتبلغ قيمتها 700 مليون استرلينيّ، أيْ حوالي المليار دولار!

وربّما تمكّن الزّوجان من تحصيل كلّ هذه الثّروة من عدّة مصادر، منها دخل بيكهام من كرة القدم، الإعلانات التي شارك فيها، خطّ الموضة والماكياج الخاصّ بفيكتوريا، وأخيرًا، عودة زوجته للمشاركة مع فريق سبايس غيرلز، بحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية.

أما عن الرّواتب التي يدفعها ديفيد، فهي تصبّ في 3 شركات هي Footwork Productions (التي تقدّر دورة رأس مالها بـ 271,142 دولارًا)، و Beckham Brand Holdings (التي تقدّر دورة رأس مالها بـ 339,481 دولارًا) وأخيرًا، DB Ventures Ltd (التي تقدّر دورة رأس مالها ب 117 مليون دولار).

أمّا ثروة فيكتوريا الشخصية، فقد جمَّعتها من عملها القائم منذ 10 أعوام، في مجال الموضة، عبر شركتها Victoria Beckham Ltd، التي تقدّر قيمتها الصّافية بـ 130 مليون دولار، بالإضافة للسّيولة التي جمَّعتها من عملها في مجال الغناء، والتي استثمرتها في شركة Moody Productions، إذْ تقدّر قيمتها الصّافية ب 13 مليون دولار.