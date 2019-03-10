جميلة عوض تُبيِّن أسباب تحمّسها للمُشاركة في "الضيف"

كشفت الفنانة جميلة عوض عن سعادتها بردود الفعل الإيجابية الرائعة التي تلقّتها عن شخصية "فريدة" التي قدّمتها خلال السياق الدرامي لفيلم "الضيف" الذي يتم عرضه خلال الفترة الحالية في دور العرض السينمائية، مؤكدة أن فكرة أن يكون الفيلم مثيرا للجدل هذا الأمر لا يخيفها ولا يشغل تفكيرها نهائيا، بالعكس يكون دافعا قويا لتقديمه ويحفزها أكثر على ذلك.

أعلنت جميلة عوض، خلال حديث خاص لها إلى "لايف ستايل"، أنّها تحمّست للمشاركة في تقديم فيلم "الضيف" وأعجبها بشكل كبير رغم علمها بأنه سيكون عملا سينمائيا مثيرا للجدل وبخاصة في مناقشة العديد من الأمور التي سوف تحدث جدلا كبيرا في الشارع المصري، لكنها رغم ذلك سيكون له دور مهم في وعي الجمهور ومعرفته بأشياء كثيرة من الممكن أن تكون غائبة عنه، كما يقوم بتوصيل المعلومات المفيدة بشكل لا يستهون بعقل الجمهور بل يحترمه ويحترم تكفيره وذكاءه، وهذا أكثر ما دفعها إلى المشاركة في العمل لكونه من نوعية الأعمال التي تفضل تقديمها للمشاهدين وبخاصة في ظل وجود كاتب رائع كإبراهيم عيسي ومخرج مميز كهادي الباجوري، وكوكبة مميزة من النجوم منهم خالد الصاوي وشيرين رضا وأحمد مالك وماجد الكداوني.

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وتحدّثت عن كيفية تحضيرها لشخصية "فريدة" في الفيلم وأفادت بأنها بذلت مجهودا كبيرا في تحضيرها ما بين التحضير على الشكل الخارجي وكذلك الشكل الداخلي والحالة النفسية، مشيرة إلى أنه بالنسبة إلى الشكل الخارجي حاولت تعمل أكثر من "بروكة" من أجل الوصول إلى الشكل المناسب للشخصية، لكن هذا الأمر لم ينجح مما جعلها تضطر إلى قصّ شعرها للخروج بالشكل الأمثل للشخصية ويكون طبيعيا، وهذا استغرق أكثر من شهر في التجارب على الشكل، كما أنه نفسيا أيضا الوضع كان صعبا جدا بالنسبة إليها في ظل تحضيرها بشكل يومي للشخصية، وأثّر عليها بشكل كبير، مما جعلها تسافر عقب انتهاء الفيلم للخروج من الضغط النفسي الذي تعرّضت له أثناء تصوير الفيلم.

وأكدت قرب شخصية "فريدة" من شخصيتها الحقيقية من ناحية أنها شخصية تريد دائما البحث عن الحقيقة، كما كانت تفعل فريدة، وذلك في ظل الصراع القائم في الفيلم ما بين وجهتي نظر عكس بعضهما تماما، وهي تريد معرفة الحقيقة مما جعلها تخرج في النهائية بنتيجة ثالثة ومختلفة تماما عن وجهتي النظر السابقتين، وفي ما يتعلق برأيها في موضوع ارتداء الحجاب يكون متعلقا بحبها لشخص ما كما فعلت شخصية "فريدة" في الفيلم أوضحت أنها ترى أنه من المفترض أن يكون ارتداء الحجاب أولا لقناعتها هي نفسها في هذا الأمر، وليس لأي شخص وذلك نظرا إلى أن هذا شيء بينها وبين نفسها.

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واختتمت جميلة حديثها عن فيلم "سبع البرمبة" قائلة "إنها انتهت من تصوير جميع مشاهدها في الفيلم وتنتظر عرضه خلال الفترة المقبلة في دور العرض السينمائية"، مشيرة إلى أن الفيلم تجربة مختلفة تماما بالنسبة إليها ولم تقدمها من قبل، وبخاصة في ظل حرصها بشكل كبير على التجديد والابتكار والاختلاف في ما تقدمه، موضّحة أنه فيلم يعتمد على تقديم الكوميديا الكلاسيك مثلما كان يتم تقديمه في الماضي، كالأفلام الأبيض والأسود حيث إنه فيلم كوميدي رومانسي ممزوج بالأكشن.

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