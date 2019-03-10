إياد نصّار يكشف عن سعادته بمُشاركة أحمد عز فيلم "الممر"

كشف الفنان إياد نصار عن سعادته بالمشاركة في فيلم "الممر" للنجم أحمد عز والمخرج شريف عرفة.

وقال إياد نصار، خلال تصريح خاصّ له إلى "لايف ستايل"، إنه سعيد بوجوده ضمن فريق عمل فيلم "الممر" الذي يعدّه فيلما مهما بالنسبة إليه، ويتوقّع تحقيقه صدى كبيرا عند طرحه في دور العرض السينمائية، وأشار إلى أن الدور الذي يلعبه ضمن أحداث الفيلم يتطلب معرفته باللغة العبرية وتدريبات عسكرية، إذ يُجسّد شخصية "ضابط إسرائيلي" ويكون في مواجهة مع بطل العمل أحمد عز.



يُذكر أن آخر أعمال إياد نصار فيلم "تراب الماس"، وحقق إيرادات عالية منذ عرضه في موسم عيد الأضحى المنتهي، ويشارك في بطولته ماجد الكدواني ومِنّة شلبي وآسر ياسين وشيرين رضا وآخرون من النجوم ومن إخراج مروان حامد.

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