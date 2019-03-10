ريهام عبدالغفور توضح شخصيتها في "زي الشمس"

كشفت الفنانة ريهام عبد الغفور أنها تستكمل خلال الفترة الحالية تصوير مشاهدها في مسلسل "زي الشمس" المقرر عرضه خلال السباق الرمضاني المقبل.

وأوضحت ريهام لـ "لايف ستايل" أنها تجسد في المسلسل شخصية تدعي " فريدة " , فنانة تشكيلية , ونجلة الفنانة سوسن بدر وشقيقة الشخصية التي تقدمها الفنانة دينا الشربيني والتي تعمل محامية .أقرأ أيضاً :

وأشارت أن شخصية فريدة , شخصية غامضة للغاية ومثقفة كما أنها متحررة في تصرفاتها وستجعل الجمهور في حيرة شديدة من تصرفاتها , مؤكدة أن المسلسل ينتمي إلى نوعية الإثارة والتشويق , وهو مأخوذ من فكرة مسلسل إيطالي Sisters.

يذكر أن مسلسل "زي الشمس" يتضمن نخبة من النجوم وهم الفنانة دينا الشربيني , ريهام عبد الغفور , سوسن بدر , أحمد السعدني , جمال سليمان , أحمد مالك ‘ أحمد داوود وغيرهم من النجوم , وهو من إنتاج Mbc studios للمنتج محمد مشيش ومن سيناريو وحوار مريم نعوم وإخراج كاملة أبو ذكرى.

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