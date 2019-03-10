القاهرة_إسلام خيري
كشفت الفنانة ريهام عبد الغفور أنها تستكمل خلال الفترة الحالية تصوير مشاهدها في مسلسل "زي الشمس" المقرر عرضه خلال السباق الرمضاني المقبل.
وأوضحت ريهام لـ "لايف ستايل" أنها تجسد في المسلسل شخصية تدعي " فريدة " , فنانة تشكيلية , ونجلة الفنانة سوسن بدر وشقيقة الشخصية التي تقدمها الفنانة دينا الشربيني والتي تعمل محامية .أقرأ أيضاً :
وأشارت أن شخصية فريدة , شخصية غامضة للغاية ومثقفة كما أنها متحررة في تصرفاتها وستجعل الجمهور في حيرة شديدة من تصرفاتها , مؤكدة أن المسلسل ينتمي إلى نوعية الإثارة والتشويق , وهو مأخوذ من فكرة مسلسل إيطالي Sisters.
يذكر أن مسلسل "زي الشمس" يتضمن نخبة من النجوم وهم الفنانة دينا الشربيني , ريهام عبد الغفور , سوسن بدر , أحمد السعدني , جمال سليمان , أحمد مالك ‘ أحمد داوود وغيرهم من النجوم , وهو من إنتاج Mbc studios للمنتج محمد مشيش ومن سيناريو وحوار مريم نعوم وإخراج كاملة أبو ذكرى.
قد يهمك أيضًا :
- النجمة ريهام عبد الغفور تعلن أن أعمالها المقبلة ستكون مختلفة
- ريهام عبد الغفور تكشف أهم المحطات في مشوارها
كانت هذه تفاصيل خبر ريهام عبدالغفور توضح شخصيتها في "زي الشمس" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.