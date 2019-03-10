محمد فرّاج يؤكّد سعادته بالعمل مع فاروق الفيشاوي

أبدى الفنان الشاب محمد فرّاج سعادته بالوقوف أمام الفنان يحيى الفخراني في المسرح من خلال عرض مسرحية "الملك لير" موضحًا أن البروفات تتم على قدم وساق للافتتاح مشيرًا أن العمل من المسرحيات التي يحبها بسبب الانفعالات الإنسانية التي يحملها أبطالها و يضم كوكبة كبيرة من النجوم

وأوضح فرّاج أن المسرحية تجربة لن تُنسى مهما مر الوقت مشيرًا إلى أنه سعيد أيضًا بالتعاون مع فاروق الفيشاوي في نفس العمل معرًبا عن تفاؤله بالنجاح ،، ويقوم فراج بتصوير عدد من الأعمال حيث انتهى من تصوير دوره في فيلم "الممر" مع أحمد عز ويعرض له الآن مسلسل "أهو دا اللي صار" مع روبي

يذكر أن محمد فراج بدأ عمله بالفن من خلال مجموعة من الأعمال السينمائية والدرامية من مسلسلاته الميزان ،، بنات خارقات ومن أفلامه المصلحة مع أحمد عز وأحمد السقا

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