شكرا لقرائتكم خبر عن "اهربى وحاجات مبتتفهمشى".. أبرز أغانى ألبوم هشام عباس الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى المطرب هشام عباس من تسجيل 3 أغنيات جديدة من ألبومه، المُنتظر طرحه الصيف المقبل، وسجل عباس الأغنية الأولى باسم "اهربى"، وهى من كلمات شادى نور وألحان بلال سرور، وتوزيع هانى ربيع، وتوزيع محمد مصطفى، والثانية "الفتره اللى فاتت"، كلمات شادى نور، وألحان بلال سرور، وتوزيع هانى ربيع.

أما الأغينة الثالثة فهى "حاجات مبتتفهمشى"، كلمات شادى نور، وألحان بلال سرور، وتوزيع هانى ربيع، والمقرر طرحها ضمن ألبوم الجديد الذى يضم 16 أغنية.

هشام عباس واحد من أهم مطربى ونجوم جيله منذ ظهوره على الساحة الغنائية، لذا دومًا ما يكون ظهوره على الساحة مميزًا بروحه وشخصيته، التى وضعته فى منطقة مختلفة منحت لأغانيه مذاقا خاصا مع طرح أية أغنية بصوته سواء كانت سينجل أو حتى تتر مسلسل.