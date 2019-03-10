شكرا لقرائتكم خبر عن بعد وفاة 11 رضيعا بتونس.. بماذا علقت الفنانة لطيفة على الحادث؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثارت واقعة وفاة غامضة لـ11 رضيعا، حالة من الغضب الشديد فى الأوساط التونسية المختلفة، وهو ما دفع وزير الصحة التونسى إلى تقديم استقالته، بعد حالة الغضب الشديد التى سادت بين أولياء الأمور والمهتمين بالشأن التونسى.

واستنكرت الفنانة التونسية لطيفة، ما وصفته بالإهمال، والذى أسفر عن وفاة 11 رضيعا، وغردت عبر تويتر: "11 رضيعا يموتون نتيجة الإهمال حسبى الله ونعم الوكيل".



لطيفة التونسية

وأعلنت وزارة الصحة التونسية فى بيان عبر صفحتها بفيس بوك، عن حالات الوفيات، إذ قالت: "تعلن وزارة الصحة بأسف شديد أنه تم تسجيل 11 حالة وفاة بين الأطفال المقيمين بمركز التوليد وطب الرضيع بالرابطة خلال يومى 7 و8 مارس 2019".

وتابعت: "وقد اتخذت إدارة المركز بالتنسيق مع الطاقم الطبي وشبه الطبى التدابير والإجراءات اللازمة خاصة منها الوقائية والعلاجية لتجنّب حدوث وفيات أخرى ولمواساة عائلات الضحايا ومتابعة الوضع الصحى لباقى المقيمين بالمركز بصفة دقيقة لمزيد التحكم فى الوضع".

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واستمرت :"كما قرّرت الوزارة فتح تحقيق عاجل في الغرض من قبل لجنة مختصّة للوقوف على الأسباب الحقيقيّة التي كانت وراء وفاة الولدان وتحديد المسؤوليّات.

وسيتم الاعلان عن نتائج البحث إبّان انتهاء التحقيق".



وزارة الصحة التونسية

كما كشفت وزارة الصحة، أن الوفيات يرجح أنها بسبب تسمم فى الدم، فقالت فى بيان :" تعلم وزارة الصحّة أنه في إطار متابعة حادثة وفاة الولدان بمركز التوليد وطب الرضيع بالرابطة ترأس وزير الصحّة خلية الأزمة بالوزارة بحضور أعضاء اللجنة المختصة لتقييم ما آلت إليه الأبحاث حول تحديد أسباب الحادثة، وبينت النتائج الأولية للأبحاث أن الوفيات يرجّح أن تكون ناتجة عن تعفّنات سارية في الدم تسببت سريعا في هبوط في الدورة الدموية choc septique، وقد تمّ رفع العينات لدى الولدان والوسط العلاجي لتحديد نوعية ومصدر التعفّنات".