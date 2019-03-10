شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر جلال يدخل السجن ظلما فى "لمس أكتاف" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نكشف أحداثا جديدة فى مسلسل النجم ياسر جلال "لمس أكتاف"، الذى يواصل تصويره حالياً، حيث يدخل "جلال"، السجن ظلماً بعد تورطه فى جريمة قتل، وتتطور الأحداث بعدها حتى يخرج من السجن ويكون بطل مصارع فى المسلسل.
وانتهى المؤلف هانى سرحان من كتابة 20 حلقة من المسلسل، والمقرر عرضه فى رمضان المقبل من إنتاج شركة سينرجى، حيث سلم 15 حلقة كاملة للشركة حتى الآن، ويعمل على تعديل الحلقات الـ 5 لتصل عدد الحلقات إلى 20، ومن المقرر أن يسلم الحلقات الـ 10 الأخيرة خلال شهر ابريل المقبل.
كما يكثف المخرج حسين المنباوى تصوير المسلسل، لتصل ساعات التصوير إلى 16 ساعة يومياً، وذلك للانتهاء من تصوير الحلقات الأولى لتصبح جاهزة لدخول غرف المونتاج والمكساج والموسيقى التصويريه .
"لمس أكتاف" يعد البطولة الثالثة فى الدراما التليفزيونية، ويشارك فى بطولته النجوم فتحى عبد الوهاب، حنان مطاوع، ايمان العاصى، هبة عبد الغنى، محمد عز، سمر مرسى، وبطل العالم السابق كرم جابر، وعدد آخر من الفنانين الشباب.
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