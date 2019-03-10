تلقت الراقصة الاستعراضية سما المصري، سؤالًا محرجًا من أحد متابعيها عبر صفحتها على موقع ”إنستغرام“، جاء نصه: ”إنتي لسه عذراء؟“، لتجيب الفنانة بشكل أكثر جرأة قائلة: ”مش متأكدة من الموضوع دا“.
أنا قليلة أدب أوي
وعرضت المصري، السؤال على صفحتها في ”إنستغرام“، وعلقت عليه قائلة: ”أنا قليلة أدب أوي.. هو في كده.. طب دا سؤال؟، الغريبة إجابتي على السؤال“. وأضافت الراقصة المثيرة للجدل: ”حد يطلبلي العباسية ويحجزني هناك بس على حسابه مش هاتجنن وكمان هادفع فلوس علاج جناني، إنتي فين يا حكومة عالجيني على حسابك يا حكومة“.
البعض وصفها بـ“المجنونة“
وأثار منشور سما المصري، جدلًا بين متابعيها الذين أبدوا استغرابهم من جرأتها في الرد، حتى إن البعض وصفها بـ“المجنونة“. يذكر أن سما المصري اعتادت على إثارة الجدل بصورها ومنشوراتها الجريئة، لكنها عادة لا تتحدث عن حياتها الشخصية وهل هي متزوجة أم لا.
تزوجت بشكل رسمي مرة واحدة
وفي لقاء سابق لها مع الإعلامية المصرية بسمة وهبة ببرنامج ”شيخ الحارة“، قالت إنها تزوجت بشكل رسمي مرة واحدة ولم تتزوج بعدها؛ بسبب المشاكل الكثيرة بينها وبين طليقها، فيما كشفت أنها تفكر في الزواج مرة ثانية. وأوضحت المصري وقتها، أن الزواج العرفي حلال؛ لأنه بشهود، فيما لم تذكر عدد مرات زواجها عرفيًا.
كانت هذه تفاصيل خبر “إنتي لسه عذراء؟”.. سؤال محرج لـ”سما المصري”.. وهكذا جاء ردها! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.