كشفت النجمة ناهد السباعي عن سر طلاقها من زوجها السابق محمد عبد ربه، حيث صرحت في برنامج "حكاية" للإعلامي عمرو أديب، بأن زوجها السابق لم يخطئ في حق والدتها أو حقها، بل الخلاف الذي نشب كان بينه وبين شخص في الشارع، ولكن هي ووالدتها كانتا فقط حاضرتين، وأضافت أنها كانت بحاجة لتهدئة أعصابها، فذهبت لجلسة مساج، وبعدها دخلت الساونا، وبعد الانتهاء من كل هذا، أغلقت هاتفها وسافرتمع والدتها، لأن الصحفيين كانوا يأتون لبيتها.
وفي مداخلة هاتفية من النجمة ناهد فريد شوقي، صرحت من خلالها بأنها السبب في الزواج وأيضًا في الطلاق، حيث ضغطت على ابنتها الفنانة ناهد السباعي كثيرًا من أجل خطوة الزواج والاطمئنان عليها قبل أن يضيع عمرها في الفن وتجد نفسها وحيدة، مثل أغلب الفنانات، كما كانت تتمنى أن
يُذكر أن الفنانة ناهد السباعي انتهت من تصوير فيلم "اللعبة أمريكاني"، تأليف مدحت السباعي، وإخراج إيناس سيف، تدور أحداثه في قالب من الكوميديا الرومانسية، حيث يعاني شاب وفتاة من صعوبات عدة مادية واجتماعية في سبيل محاولة إتمام زواجهما، وعلى نحو غير متوقع، تعرض صاحبة الشركة التي يعمل بها كلاهما عرضًا مغريًا يساعدهما فى حل جميع مشاكلهما، لكنه سيضع حبهما في موضع اختبار، الفيلم بطولة كل من أحمد فهمي، داليا البحيري، أيمن القيسوني، شيماء سيف، أحمد الشامي، انتصار، بيومي فؤاد.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. ناهد السباعي تكشف سر طلاقها.. ووالدتها: "أنا السبب" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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