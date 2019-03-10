في عيد ميلادها الـ68.. تعرف على أهم محطات في حياة يسرا

يحل اليوم عيد ميلاد النجمة المبدعة يسرا الـ68، حيث ولدت يوم السبت 10 مارس عام 1951، في القاهرة، لأسرة ميسورة الحال، حيث إن عمها ضابط المخابرات العامة المصرية السابق، وعضو تنظيم الضباط الأحرار المصريين، محمد نسيم، وعلى رغم ذلك عانت كثيرًا طوال حياتها، خصوصًا الحرمان من والدتها و في سن الثالثة عشرة، فبعد انفصال والديها، جاء الأب ليأخذ يسرا، كالمعتاد لتقضي معه الإجازة، فشعرت الفنانة الجريئة يسرا، في ذلك اليوم، بأنها لن تعود لوالدتها، وبالفعل حرمت النجمة يسرا من حضن والدتها لمدة 7 سنوات، فجعلها هذا الحرمان أقوى وأكثر صلابة، كما كان شديد القسوة معها، ولهذا كان الحب الأول بالنسبة لها هو طوق النجاة، فأحبت جارها وتبادلا الحب، وكانت والدتها تبارك العلاقة، وعندما التقت به في أحد المتنزهات شاهدهما أحد المعارف، فأبلغ والدها الذي ضربها بشدة، فما كان من الحبيب إلا أن طلب يدها من أبيها تأكيدًا عن حسن نيته، لكن الأب رفض تامًا، لتنتهي العلاقة في مهدها ويهاجر الحبيب الأول إلى الخارج.

لم تكمل يسرا تعليمها بسبب والدها الذي كان شكاكًا، وأراد أن يقيد حريتها في الخروج، ولكن ذلك لم يؤثر على ثقتها بنفسها، بل على العكس، لأنها ترى أن ما تعلمته في حياتها لا يوازي التعليم الأكاديمي، فحوّلت نقطة الضعف هذه لنقطة قوة، وحرصت على القراءة بكثرة ومجالسة المثقفين مثل صلاح جاهين، كما كان سببًا في رسوبها في امتحانات الإعدادية، وكانت تخشى من غضب والدتها، ولذلك قررت أن تعتكف في غرفتها

لمدة 3 أيام من دون الحديث مع أمها، كما كانت والدتها محور حياتها عندما كانت طفلة، والآن أصبحت والدتها هي الشخصية الأهم لديها، فهي تعتبرها صديقة، وعلمتها أن تكون صريحة ولا تخاف من أحد، وبالفعل أكملت تعليمها الأساسي ونالت شهادة الإعدادية، كما حصلت على شهادة "جي سي إي".

تزوجت النجمة البارعة يسرا مرتين، المرة الأولى كانت من رجل الأعمال الفلسطيني فادي الصفدي، ولم يستمر الزواج بينهما طويلًا، والثانية من رجل الأعمال خالد صالح سليم، ابن رئيس النادي الأهلي السابق، صالح سليم، وشقيق الفنان هشام سليم.

اكتشفها، للمرة الأولى، مدير التصوير والمنتج عبدالحليم نصر، وشاركت في أول عمل سينمائي لها "ألف بوسة وبوسة"، ودارت مشادة كبيرة بينها وبين والدها، الذي رفض دخولها عالم الفن، كما صفعها على وجهها في بلاتوه التصوير بعد أول قبلة قامت بها مع النجم حسين فهمي، وكادت تؤدي تلك المشادة لاعتزالها الفن بصورة نهائية.

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توالت نجاحات النجمة المتألقة يسرا بين عالم الدراما والسينما والمسرح، فمن أبرز أعمالها الفنية: "فتاة تبحث عن الحب"، "شباب يرقص فوق النار"، "مايوه بنت الأسطي محمود"، "ابتسامة واحدة تكفي"، "عشاق تحت العشرين"، "أذكياء لكن أغبياء"، "دائرة الشك"، "الإنسان يعيش مرة واحدة"، "ليلة شتاء دافئة"، "بياضة"، "الثأر"، "حدوتة مصرية"، "اعتداء"، "الأفوكاتو"، "درب الهوى"، "إن ربك لبالمرصاد"، "لا تسألني

من أنا"، "الصعاليك"، "بداية ونهاية"، "الإنس والجن"، "سري للغاية"، "منزل العائلة المسمومة"، "الجلسة سرية"، "كراكون في الشارع"، "وصمة عار"، "التعويذة"، "موعد مع القدر"، "اللعيبة"، "صرخة ندم"، "امرأة للأسف"، "رأفت الهجان"، "كابوس"، "المولد"، "إمرأة واحدة لا تكفي"، "جزيرة الشيطان"، "الراعي والنساء"، "الشرس"، "المنسي"، "الإرهاب والكباب"، "ضحك ولعب وجد وحب"، "حب الفراولة"، "طيور الظلام"، "دانتيلا"، "كلام الليل"، "الوردة الحمراء"، "السجينتان"، "أين قلبي"، "معالي الوزير"، "ملك روحي"، "إسكندرية نيويورك"، "لقاء ع الهوا"، "أحلام عادية"، "كلام في الحب"، "ماتيجي نرقص"، "عمارة يعقوبيان"، "قضية رأي عام"، "لحظات حرجة"، "في أيد أمينة"، "بوبوس"، "خاص جدًا"، "بالشمع الأحمر"، "18 يوم"، "جيم أوفر"، "شربت لوز"، "سرايا عابدين"، "فوق مستوى الشبهات"، "الحساب يجمع"، "لدينا أقوال أخرى".

ولأن يسرا نجمة شاملة، كان لها حضورها على الصعيد الغنائي فأصدرت ألبومين غنائيين، ومن أشهر أغانيها: "فاضي"، "جات الحرارة"، "راندفو"، "حب خلي الناس تحب"، "3 دقات"، "حقي برقبتي".

اختيرت النجمة القديرة يسرا سفيرة للنوايا الحسنة من برنامج الأمم المتحدة الأنمائي، وذلك في احتفال أقيم في حديقة الأزهر بالقاهرة في عام 2006، من جهتها أكدت مديرة المكتب الإقليمي للدول العربية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن اختيارها جاء لشهرتها الواسعة في الوطن العربي واهتمامها الواسع بالمهمشين والمرأة ورحلتها الفنية الطويلة لأكثر من 25 عامًا قدمت خلالها أدوارًا متنوعة عن القضايا السياسية والاجتماعية والإنسانية من خلال السينما والتلفزيون ومشاركتها للعديد من الجمعيات الأهلية في أنشطتها الاجتماعية.

حصلت النجمة يسرا على جوائز عدة، منها جائزة أفضل ممثلة، وجائزة أفضل ممثلة عربية من التلفزيون العربى الأمريكي، كما حصلت أيضًا على تكريم من مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، وتكريم من معهد العالم العربى فى باريس، وتكريم من مهرجان كان الفرنسى، وتكريم من مهرجان بيروت فى لبنان، وتكريم من مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي، وفى عام 2007 نالت جائزة تورمينا أرت للتفوق السينمائي، علاوة على حصولها على أكثر من خمسين جائزة، والعديد من شهادات التقدير.