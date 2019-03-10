في ذكرى ميلاده الـ86.. تعرف على أهم محطات في حياة يوسف داود

يحل اليوم ذكرى ميلاد مهندس الكوميديا يوسف داود الـ86، حيث ولد يوم الجمعة 10 مارس عام 1933، في منطقة السيوف بمحافظة الإسكندرية، كما نشأ في أسرة متوسطة، و على رغم ذلك إلا أنه كان تلميذًا مجتهدًا طوال فترته الدراسية، ثم التحق بعد ذلك بكلية الهندسة جامعة القاهرة، حيث تخصص في هندسة الكهرباء، التي تخرج فيها عام 1960، ثم عمل موظفًا بوزارة الكهرباء، ولكن تغلب عليه حبه للتمثيل، وجاءت بدايته من خلال مسرحية "زقاق المدق"، ليكتب بها بداية مسيرته الفنية.

برع النجم القدير يوسف داود في تقديم العديد من الأدوار الكوميدية، وتعددت أعماله بين عالم الدراما والسينما والمسرح لتصل إلى أكثر من 100 عمل فني، ومن أبرزها: "الورطة اللذيذة"، "فنان الشعب"، "ملف في الآداب"، "الواد سيد الشغال"، "كراكون في الشارع"، "النمر والأنثي"، "البيه البواب"، "سلام يا صاحبي"، "رأفت الهجان"، "التحدي"، "بطل من ورق"، "صاحب العمارة"، "اقتل مراتي ولك تحياتي"، "الشيطانة التي أحبتني"، "المطب"، "الذل"، "حنفي الأبهة"، "كابوريا"، "تذكرة داوود"، "المُلك لله"، "خلي بالك من عزوز"، "الإرهاب والكباب"، "الفضيحة"، "اللقاء الدامي"، "أرض الأحلام"، "الثعلب"، "يوميات ونيس"، "الزعيم"، "المليونير الصعلوك"، "عمو فؤاد"، "مصيدة الذئاب"، "حكايات مجنونة"، "زواج بدون إزعاج"، "السيرة الهلالية"، "حلق حوش"، "قط وفار"، "شباب رايق جدًا"، "الجانب الآخر"، "سامحوني مكنش

قصدي"، "فرقة بنات وبس"، "الكاشي ماشي"، "عليه العوض"، "55 إسعاف"، "اتفرج يا سلام"، "أين قلبي"، "فارس بلا جواد"، "جحا المصري"، "أمير الظلام"، "فيلم هندي"، "حكايات زوج معاصر"، "يا ورد مين يشتريك"، "الباشا تلميذ"، "الحاسة السابعة"، "ليلة سقوط بغداد"، "واحد كابوتشينو"، "الغواص"، "عمارة يعقوبيان"، "ظرف طارق"، "سندريلا"، "عايش في الغيبوبة"، "كده رضا"، "مرجان أحمد مرجان"، "في شقة مصر الجديدة"، "عائلة مجنونة جدًا"، "الفاضي يعمل إيه"، "حسن ومرقص"، "كلاشنكوف"، "الدادة دودي"، "شط إسكندرية"، "مراتي زعيمة عصابة"، "أيامنا الجاية"، "بوبوس"، "ابن الأرندلي"، "عصابة بابا وماما"، "عبودة ماركة مسجلة"، "نسمة و نصيب"، "عسل أسود"، "الرجل الغامض بسلامته"، "الثلاثة يشتغلونها"، "شريف و نص"، "الزناتي مجاهد"، "صرخة نملة"، "365 يوم سعادة"، "جدو حبيبي"، كما شارك أيضًا في فيلم عالمي بعنونان "Legend of the Lost Tomb"، وتم عرضه عام 1997، بطولة كل من ستاسي كيتش، بروك بيرس، إخراج جوناثان وينفري.

تميز النجم البارع يوسف داود بصوته العالي للغاية الذي اشتهر به في أدواره، وكذلك في منزله، وهو ما أثر على قدرة أولاده السمعية.

كان النجم اللامع يوسف داود يشتهر أيضًا

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بأسلوبه المميز في الإلقاء، ففي يوم أثناء خدمته العسكرية، التي ظل يها 7 سنوات بسبب الحرب، لم يكن كثيرون يعلمون أنه مسيحي الديانة حين إذن، فطلب منه أنه أحد القادة بأن يستعد لإلقاء خطبة الجمعة، وبالفعل اعتمد النجم اللامع على قراءاته الكثيرة والمسبقة في الدين الإسلامي، ليشرع في إلقاء الخطبة.

مرض مهندس الكوميديا يوسف داود بالفشل الكلوي، وجاء ذلك في منتصف عام 2004، فكان يقوم بعمل غسيل 3 مرات في الأسبوع.

في شهر مارس من عام 2012، أصيب الفنان القدير يوسف داود بوعكة صحية نقل على إثرها إلى مستشفى التأمين الصحي بمدينة نصر، ثم تحسنت حالته قليلًا، وسافر بعدها محافظة إسكندرية، ومكث بها رغم تعبه الشديد.

في الساعة الخامسة فجر، يوم الأحد 24 يونيو عام 2012، توفى النجم يوسف داود عن عمر يناهز الـ79 عامًا، إثر وعكة صحية تعرض لها داخل مستشفى جمال عبدالناصر بالإسكندرية، وشُيعت جنازة النجم القدير يوسف داود ظهر اليوم ذاته، وترأس مراسم الجنازة الأب إبرام إيميل، راعى الكنيسة المرقسية فى الإسكندرية، نيابة عن القمص رويس مرقس، وكيل كاتدرائية الأقباط الأرثوذكس، كما شارك فى الصلاة الجنائزية كل من الأب واسيليدس أفامينا، نائبًا عن الحبر الأنبا كيرلس أفنا مينا، الأسقف العام، ورئيس دير مار مينا العجايبى، بمنطقة الكينج مريوط، ومجمع كهنة الدير، والأنبا صموئيل نائبًا عن الأنبا باسيليوس، ومجمع رهبان الدير، والأب ميخائيل راعى كنيسة الأنبا موسى بمنطقة المنشية، والأب أندراوس متى، راعى كنيسة العذراء بجناكليس، ودفن جثمان النجم القدير يوسف داود فى مقابر الأسرة بمنطقة الشاطبى، فيما أقامت الكاتدرائية سرادق عزاء بمقر الكنيسة لتلقى العزاء فى وفاته.