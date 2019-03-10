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كتب امير فتحي في الأحد 10 مارس 2019 09:52 صباحاً -
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو طريف للفنان السعودي محمد عبده من احدث حفلاته في السعودية.
وظهر محمد عبده في الفيديو يغني اغنية جديدة له ويقرأ كلماتها التي كانت مكتوبة على ورقة امامه.
ولكن يبدو ان الخط كان صغيرا فلم يستطع محمد عبده قراءتها فأدخل على الأغنية عبارة ”ما أقدر أقرأ“ بنفس اللحن الذي يغني به.
وقد انهالت التعليقات من جمهور ومحبي الفنان السعودي محمد عبده، مبدين إعجابهم به وبسرعة بديهته، مؤكدين أنه مهما أخطأ فهو محبوب من الجميع، وأشادت به أغلب التعليقات.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. محمد عبده يتجاوز موقف محرج على المسرح ويضحك الجمهور! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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