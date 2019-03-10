انت الان تتابع تفاصيل خبر حريق وسرقة لمحتويات أقدم متاحف الجزائر والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأحد 10 مارس 2019 09:47 صباحاً - أكدت وزارة الثقافة الجزائرية أن المتحف الوطني للآثار القديمة والفنون الإسلامية، الذي يعتبر أقدم المتاحف في البلاد، تعرض للتخريب والنهب ومحاولة إتلاف بعض مكاتبه، خلال الاحتجاجات الشعبية المناهضة لترشح الرئيس المنتهية ولايته عبد العزيز بوتفليقة لعهدة رئاسية خامسة.

وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم السبت: إن "جناة استغلوا المسيرات السلمية التي جرت في وسط العاصمة ليقوموا بجريمتهم النكراء في حق الموروث الثقافي الوطني، والمساس بمتحف يغطي فترات هامة من تاريخ الشعب الجزائري".

وبينت الوزارة أن بعض أجنحة المتحف تعرضت لعمليات تخريب وسرقة عدد من مقتنياته، بعد إضرام النيران في بعض المكاتب الإدارية وإتلاف وثائق وسجلات.

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وأوضحت أن تدخل مصالح الحماية المدنية (الدفاع المدني)، حال دون امتداد ألسنة النيران لأجنحة العرض.

وفتحت وزارة الثقافة الجزائرية بالتنسيق مع مصالح الشرطة تحقيقاً لمعرفة تفاصيل الحادث والتعرف على الجناة.

ودشن المتحف الوطني للآثار القديمة والفنون الإسلامية في العام 1897 خلال فترة الاستعمار الفرنسي، وهو بذلك أحد أقدم المتاحف في قارة أفريقيا، ويغطي حقبة تمتد على 2500 عام من تاريخ الفن في الجزائر.

ويقع المتحف الوطني للآثار القديمة والفنون الإسلامية بالقرب من تقاطع يؤدي إلى مقر الرئاسة على بعد نحو كيلومترين، وهي المنطقة التي شهدت الجمعة مواجهات بعد أن منعت قوات الأمن وصول مجموعة من الشبان، على غرار الأسابيع الماضية، في حين تفرّق المشاركون في مسيرة سلمية استمرت لساعات بهدوء.