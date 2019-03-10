خطوبة جنيفر لوبيز من لاعب بيسبول سابق.. والمهر خاتم من الألماس

أعلنت النجمة العالمية جنيفر لوبيز، السبت، خطبتها على نجم البيسبول الأمريكي السابق أليكس رودريجيز.

ونشرت لوبيز وخطيبها كل منهما عبر صفحته على أنستقرام صورة عند مغيب الشمس مع خاتم ضخم من الألماس في إصبع المطربة، ولم ترفق جنيفر أي تعليق فقط وضعت قلبا، فيما أورد ودريجيس تعليق: "لقد قبلت عرض لزواج".

وتبدأ المغنية البالغة 49 عاما، وهي المنتجة التنفيذية وعضو لجنة التحكيم في مسابقة "وورلد أوف دانس"، جولة فنية في وقت لاحق من السنة الحالية في أمريكا الشمالية.

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وسبق لها أن تزوجت 3 مرات مع أوجاني نوا، والراقص كريس جاد، والمغني مارك أنطوني، الذي أنجبت منه طفلين توأمين في الـ11.

واعتزل رودريجيز، 43 عاما، وأصله من الدومينيكان، اللعب في 2016 بعد مسيرة طويلة أمضاها، خصوصا في صفوف فريق نيويورك يانكيز للبيسبول.

وتلطخت سمعته بعدما أقر باستخدامه مواد منشطة، ومنع عن اللعب في موسم 2014، وهو محلل في لعبة البيسبول في إطار برنامج تلفزيوني.

وتزوج سابقا من سينتيا سكورتيس، وله منها ابنتان.