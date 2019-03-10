حفيدة أمّ كلثوم تُشعلُ "أرابز غوت تالنت".. وتُمنحُ "الباز" الذهبي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أشعلتْ سناء نبيل، حفيدة المطربة الرّاحلة، أم كلثوم، مسرح برنامج اكتشاف المواهب، "أرابز غوت تالنت"، بأغنية "افرح يا قلبي" لكوكب الشّرق.

وفاجأتْ سناء، لجنة التحكيم، المكوّنة من أحمد حلمي، ونجوى كرم، وعلي جابر، أثناء تقديم نفسها، حيث قالت، إنّ شقيقة جدّتها من الأمّ هي، كوكب الشّرق أم كلثوم، وأوضحتْ، أنّ الأخيرة هي "قدوتها".

وأضافتْ، أنّها بدأت الغناء في سنّ التّاسعة، من خلال الحفلات المدرسية، ثمّ تدرّبتْ مع المايسترو، سليم سحاب، وهي حاليًا طالبة بمعهد الموسيقى العربية.

واستطاعتْ المتسابقة، جذب الجمهور، ولجنة التحكيم، التي وقفتْ، لتصفّق لها على أدائها المتميّز للأغنية، ومنح النجم أحمد حلمي "الباز الذهبي" لها.

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وكانت سناء - ليست حفيدة أم كلثوم بطريقة مباشرة، فالمطربة الرّاحلة شقيقة جدّة والدتها، وتبلغ من العمر 16 عامًا -، كشفتْ في ظهور سابق لها مع الإعلاميّ، عمرو أديب عام 2017، أنّها تُغنّي في المدرسة، سواء في الطابور المدرسيّ، أو غيره، ومن الأغاني التي تعشقها لجدّتها "ألف ليلة وليلة"، و"فكروني".

أما أغنية "افرح يا قلبي"، التي قدّمتها على المسرح، فقد سبق وأنْ غنّتها جدّتها، وتُعدّ من أهمّ وأشهر الأغاني، التي قدّمتها كوكب الشّرق في مشوارها الفنيّ.