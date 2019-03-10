كريستيان سيريانو يُحقّق حلم سيلما بلير بإنشاء خط أزياء لذوي الأمراض المُزمنة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - بعد تشخيصها بمرض التصلُّب العصبي المتعدّد، ظهرت سيلما بلير على السجادة الحمراء لحفل جوائز Vanity Fair مستندةً على عكاز.

وفي حديثها الأخير مع فانيتي فير، أعربت بلير عن رغبتها في إنشاء خط أزياء يتّسم بالأناقة ويناسب الأفراد المصابين بأمراض واعتلالات مزمنة، وأوضحت حينها رغبتها في التعاون مع شخص مثل صديقها المصمم كريستيان سيريانو لتحقيق حلمها.

وأوضحت بلير أن مثل هذه الأزياء هي المطلوبة في الوقت الحالي، ليس فقط للمرضى ولكن للأشخاص العاديين الذين يرغبون في الشعور بالراحة بعيدًا عن التكلُّف ولكن مع بقاء مظهرهم أنيقًا، فمع ملابس لا تُركّز على الوسط الضيق أو المنحنيات المثالية الجميع سيشعر بالاطمئنان.

وأضافت أن ذوي الإعاقة "غير مرئيين" ولا يهتم بهم أحد، كما أنهم يحاولون البقاء في الظل فهم لا يملكون القدرة على ارتداء ملابسهم، أو الظهور بمظهر لائق في الأماكن العامة أو المناسبات المهمة.

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وجاء ردُّ سيريانو سريعًا، حيث قال إنه اجتمع مع سيلما على العشاء وتمّت مناقشة هذا المشروع بالفعل، مؤكدًا أنه ربما هذا ما يحتاجه عالم الأزياء في هذا الوقت.

وهذا يعني أن هناك فرصةً حقيقيةً تُتيح للجميع الحصول على أزياء عصرية مميزة من تصميم مصمم شهير مثل سيريانو ومناسبة لظروف العديد من الأشخاص.