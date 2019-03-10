شاهد.. امل العوضي في موقف محرج بسبب تقليدها هيفاء وهبي!

كتب امير فتحي في الأحد 10 مارس 2019 08:46 صباحاً -

امل العوضي تعرضت النجمة الكويتية امل العوضي لموقف محرج في حلقة الامس من برنامج “حمد شو” الذي يقدمه الاعلامي حمد قلم. Advertisements وتحدثت امل العوضي خلال اللقاء عن الجمال مؤكدة ان المهم هو الجمال الداخلي قائلة: “الجمال مو الجمال الخارجي ابدا الجمال هو الجمال الداخلي روحك يعني ما حتاخدين روح الشخص الثاني والجمال الطبيعي حلو”. وعند سؤالها كيف تنصح الفتيات بعدم تقليد احد بينما تقوم هي بتقليد هيفاء وهبي اجابت ان هيفاء وهبي ايقونة واية في الجمال ولكن وعند استعراض تشابه اطلالاتها باطلالات هيفاء وهبي ابدت استغرابها وقالت: “والله العظيم ولا مرة شفت شيء وطبقته” وتابعت “انا مصدومة على فكرة”. وعادت امل العوضي وبررت هذا التشابه بالقول: “الموضة صايرة واحدة تلبس هالجينز على هالجاكيت”.

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