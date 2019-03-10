ماجد المهندس يعتذر عن حفل “ربيع الثقافة” بالبحرين لظروف طارئة!

ماجد المهندس

أعلنت الصفحة الرسمية لشركة “روتانا” للصوتيات والمرئيات، إلغاء حفل الفنان ماجد المهندس، الذي كان من المقرر إقامته 14 مارس الجاري، ضمن فعاليات مهرجان “ربيع الثقافة” في مملكة البحرين.

Advertisements

ونشرت “روتانا”، عبر حسابها على موقع “إنستقرام”، بيانا رسميا، يقول: “يعتذر الفنان ماجد المهندس عن مشاركته في الحفل المقرر بتاريخ 14 مارس ضمن مهرجان ربيع الثقافة بمملكة البحرين لظروف طارئة، يتم الإعلان عن البرنامج الجديد قريبا” دون كشف المزيد من التفاصيل.