ماجد المهندس يعتذر عن حفل “ربيع الثقافة” بالبحرين لظروف طارئة!

كتب امير فتحي في الأحد 10 مارس 2019 08:46 صباحاً -
ماجد المهندس
أعلنت الصفحة الرسمية لشركة “روتانا” للصوتيات والمرئيات، إلغاء حفل الفنان ماجد المهندس، الذي كان من المقرر إقامته 14 مارس الجاري، ضمن فعاليات مهرجان “ربيع الثقافة” في مملكة البحرين.
ونشرت “روتانا”، عبر حسابها على موقع “إنستقرام”، بيانا رسميا، يقول: “يعتذر الفنان ماجد المهندس عن مشاركته في الحفل المقرر بتاريخ 14 مارس ضمن مهرجان ربيع الثقافة بمملكة البحرين لظروف طارئة، يتم الإعلان عن البرنامج الجديد قريبا” دون كشف المزيد من التفاصيل.
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