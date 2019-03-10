كتب امير فتحي في الأحد 10 مارس 2019 08:46 صباحاً -

صبا مبارك Advertisements نشرت الفنانة الاردنية صبا مبارك صورة جديدة لها ظهرت فيها من دون ماكياج وذلك عبر حسابها على انستغرام. F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

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كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. صبا مبارك بإطلالة من دون ماكياج ومعدة فارغة! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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