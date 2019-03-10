فيفي عبده مع رامي عياش في “يا سكاكر السكر يا مسكر”!

كتب امير فتحي في الأحد 10 مارس 2019 08:46 صباحاً -
كشفت الفنانة المصرية فيفي عبده عن عمل سيجمعها مع الفنان اللباني رامي عياش بحمل عنوان “يا سكاكر السكر يا مسكر”.
وقالت فيفي عبده، خلال لقاء مع برنامج “عرب وود” على قناة روتانا، “عملنا كليب رائع أتمنى أن ينال إعجاب الجمهور، فرامي عياش فنان جميل سعدت بالتعامل معه وهو إنسان راق”.
من ناحية اخرى، عبرت فيفي عبده عن سعادتها لعودتها للدراما التلفزيونية ومشاركتها في مسلسل “ملكة الغابة”، كما أعربت عن قلقها من تصوير هذا الدور.
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