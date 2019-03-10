مايا دياب تعود الى “هيك منغني” بموسمه الخامس… فيديو

كتب امير فتحي في الأحد 10 مارس 2019 08:46 صباحاً -

الموسم الخامس من هيك منغني تعود قريباً الفنانة مايا دياب بموسم جديد من برنامج “هيك منغني” على شاشة الـ MTV اللبنانية. وعلّقت مايا عبر انستغرام بالقول: “أشعر بخير لأني أعود”، مرفقة جملتها مع صورةٍ ترويجية لبرنامجها، ظهرت بها بفستانٍ من اللون الخمري، وتسريحة شعر متوسطة الطول.

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