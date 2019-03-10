ناهد السباعي تصدم عمرو اديب بأجوبتها على سبب عدم حضورها زفافها… شاهد ردة فعله!

ناهد السباعي وعمرو اديب

تحدثت الفنانة المصرية ناهد السباعي للمرة الاولى بشكل مفصل عن قصة عدم حضورها لزفافها والاسباب التي دفعتها الى اتخاذ هذه الخطوة.

وقالت الفنانة ناهد السباعى خلال لقائها ببرنامج “الحكاية” تقديم الإعلامي عمرو أديب، المذاع على فضائية “إم بى سى مصر” إنها لا تشبه الكثير من الفتيات اللاتي يحلمن بالزواج، وأنها بعد وفاة والدها وشقيقها أصبحت مرتبطة بوالدتها بشكل كبير مؤكدة أن الزواج لن يضيف لها شيئا.

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وعن سبب تغيبها عن حفل زفافها، أكدت “كنت فاكرة أن الناس مش هتاخد بالها، وأنا قلت لأهل العريس أنى مش هاجى الفرح، قبل ميعاده بيوم، ومعرفش ليه عملوه”.

وأضافت أنها لم تشعر بالارتياح من إتمام حفل الزفاف، نافية صحة ما تردد عن خيانة أي منهما للآخر كما تردد في بعض الأخبار.

وأوضحت: “عدم حضوري لحفل الزفاف، غلطتى وأرسلت رسائل لأصدقائي وأخبرتهم بأني لن أحضر حفل الزفاف، وهناك الكثير من أصدقائي حذروني من عدم حضور حفل الزفاف، ولكن أسرتى كانت تدعمني في قرارى”.

وقد ادهشت ردود ناهد السباعي الاعلامي عمرو اديب والذي قال لها: “معليش يا بنت الناس انا اصلي مدرسة قديمة يعني ايه انا حسيت اني انا مش عايزة الفرح؟” لترد عليه “ما حسيت اني انا قادرة اخش على الحياة دي اصلا” وعندما قال لها “كان قدامك وقت طويل ما قررتي ليه” اجابت “غلطتي” فيما قال لها مرة اخرى “هم ولاد الناس لعبة يعني والواد قاعد مستني”.