شكرا لقرائتكم خبر عن ماجد المصرى: أبدأ تصوير "زلزال" بعد 10 أيام مع محمد رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النجم ماجد المصرى لـ"الخليج 365"، أنه يبدأ تصوير مشاهده الأولى من مسلسل "زلزال" بعد 10 أيام حتى يكون قد انتهى من تصوير المشاهد الأخيرة من مسلسله "بحر" لافتاً إلى أنه يتبقى يومين تصوير وينتهى تماماً من المسلسل من إنتاج شركة سينرجى.

ويشارك فى بطولة "بحر" محمد دياب ، وثراء جبيل ميرنا نور الدين، والفنانة الشابة كوكى وفوزية محمد ومحمد على رزق وعبد الرحمن أبو زهرة ومحمود جمعة وسناء شافع وحنان سليمان وسلوى عثمان وأشرف زكى ونورهان ومنة عرفة، والعمل من إخراج أحمد صالح وتأليف أحمد عبد الفتاح.

أما مسلسل "زلزال" بطولة النجم محمد رمضان وماجد المصرى وحلا شيحة ويظهر فيه كضيوف شرف الفنانة نسرين أمين والفنانة سلوى عثمان إخراج إبراهيم فخر وتأليف عبد الرحيم كمال وإنتاج شركة سينرجى.