شكرا لقرائتكم خبر عن أمير كرارة يستعد للسفر إلى الإسكندرية لتصوير "كلبش3" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد النجم أمير كرارة للسفر إلى مدينة الإسكندرية الأيام المقبلة، لتصوير المشاهد الخارجية من مسلسل "كلبش3" المقرر عرضه فى موسم رمضان المقبل من إنتاج شركة سينرجى، ويستمر التصوير هناك لمدة يومين وبعدها يعود فريق العمل إلى القاهرة لإستكمال التصوير.

وفى نفس السياق، يكثف مخرج العمل بيتر ميمى التصوير خلال الأيام المقبلة، من أجل الانتهاء من تصوير الحلقات الأولى بوقت كاف، وكان فريق العمل قد أنهى تصوير عدة مشاهد فى لبنان، بمصاحبة ممثلين من لبنان ضمن أحداث المسلسل.

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يذكر أن مسلسل "كلبش3" تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى وإنتاج شركة سينرجى، ومن بطولة أمير كرارة، أحمد عبد العزيز، هشام سليم، يسرا اللوزى، هالة فاخر، أحمد العوضى، إسلام جمال، أميرة العايدى، أحمد إمام، محمد على رزق، أمانى كمال، وعدد آخر من الفنانين.