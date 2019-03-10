فيديو| طرح التريلر الرسمي لفيلم "ضغط عالي" لنضال الشافعي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى: نشرت شركة M.S. Production التريلر الرسمي لفيلم "ضغط عالي" على موقع يوتيوب. الفيلم من تأليف وإنتاج محمود صابر، وإخراج عبد العزيز حشاد، ومن بطولة نضال الشافعي وآيتن عامر ولطفي لبيب وهالة فاخر وأحمد فتحي ورامي غيط وصبري عبد المنعم وميمي جمال وعمرو رمزي وصوفية ومحمد نشأت وإيمان السيد وحمادة بركات وعمرو عبد العزيز ووائل أبو السعود والطفلة سيلين عبد العزيز، وتوزيع الشركة العربية للانتاج والتوزيع. Advertisements وتدور أحداث الفيلم عن شاب بسيط يتعرض لصاعقة كهربائية شديدة بسبب برج تقوية لشركة محمول فوق منزله، ما يؤدي إلى مفاجأة تغير حياته تماما. ومن المقرر طرح الفيلم 1 أبريل المقبل، بجميع دور العرض السينمائي بمصر والوطن العربي.

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