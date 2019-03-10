اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: تُطلُ الفنانة نجوى كرم مع الفنان ماجد المهندس بحفلها الرسمي الأول في السعودية ضمن حفلات "موسم الشرقية" في الصالة الخضراء بمدينة الخبر. وذلك بتاريخ 28 مارس الجاري. حيث ستُقدِّم مجموعة أغانيها.

وفيما عبّر محبوها في المملكة عن سعادتهم بلقائها بتدويناتهم على مواقع التواصل الإجتماعي. أشارت شركة روتانا المنظمة للحفل أنها ستُعلِن عن موعد إطلاق تذاكر الحجز قريباً.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نجوى كرم تُحيي حفلها الرسمي الأول في السعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.