شكرا لقرائتكم خبر عن بيومى فؤاد يظهر كضيف شرف فى "الواد سيد الشحات" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يظهر الفنان بيومى فؤاد كضيف شرف خلال حلقتين من حلقات مسلسل "الواد سيد الشحات" مع النجم أحمد فهمى والمقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل، لينضم بيومى إلى قائمة النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف خلال حلقات العمل الذى يعتمد على الحلقات المنفصلة المتصلة.

ويتربط أحمد فهمى وبيومى فؤاد صداقة قوية وتجمعهما كيما كبيرة فى العمل، ولذلك يشارك بيومى فى معظم أعمال فهمى سواء بالسينما والدراما حيث اجتمعا سوياً فى أفلام "الكويسين"، "الحرب العالمية الثالثة"، "بنات العم" ، كلب بلدى" وأيضاً مسلسل "الرجل العناب".

"الواد سيد الشحات" يكتبه مصطفى صقر ومحمد عز وكريم يوسف وإبراهيم خطاب ويخرجه أحمد الجندى ومن إنتاج "شركة سينرجى"، ويجمع أحمد فهمى وهنا الزاهد للمرة الأولى، ويشارك فى بطولته محمد عبد الرحمن "توتا"، وتم الانتهاء من تصوير عدد جيد من الحلقات خلال الاسابيع الماضية.