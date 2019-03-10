خطبة جنيفر لوبيز على لاعب البيسبول السابق أليكس رودريجيز

محمد اسماعيل - القاهرة - لوس أنجليس- (د ب أ):

أعلنت المغنية والممثلة الأمريكية جنيفر لوبيز، عن خطبتها على لاعب البيسبول السابق أليكس رودريجيز يوم السبت عبر نشر صور لخاتم الخطوبة على شبكات التواصل الاجتماعي.

وغرد رودريجيز، على صفحته على موقع "تويتر" للتوصل الاجتماعي، قائلاً: "لقد قالت نعم" مع رمز تعبيري عن القلب وصورة له وهو يمسك بيد المغنية، التي تزينت بماسة ضخمة.

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وعرضت لوبيز، نفس الصورة على حسابها على تطبيق إنستجرام.

ونقلت مجلة "بيبول"، المعنية بأخبار المشاهير، عن مصادر قولها إن رودريجيز خطب لوبيز يوم السبت بينما كانا يقضيان عطلة في جزر الباهاما. وبدأ الاثنان في التواعد قبل عامين.

يذكر أن لوبيز ورودريجيز لديهما أطفال من علاقات سابقة.