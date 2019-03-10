بالفيديو| ناهد السباعي لـ"عمرو أديب": أتمنى أن أظل كـ"كرة نار"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

قالت الفنانة ناهد السباعي إنها تتمنى أن تظل مثل كرة النار، ولا تهدأ في تقديمها للأعمال الفنية.

وأضافت ناهد السباعي خلال حوارها في برنامج "الحكاية" على فضائية MBC مصر، مع الإعلامي عمرو أديب في حلقة أمس الجمعة، أنها في بداية عملها كانت تحلم بالذهاب بفيلم مصري إلى مهرجان "كان" أو جوائز أوسكار، ووصلت فعلا إلى المسابقة الرسمية لـ"كان" بفيلم "بعد الموقعة"، لكنها لا تزال تحلم بالوصول للأوسكار.

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يُذكر أن الفنان ناهد السباعي أنتهت من تصوير فيلم"اللعبة الأمريكاني" من تأليف والدها السيناريست الراحل مدحت السباعي وإخراج إيناس سيف.

وتدور أحداث الفيلم في قالب من الكوميديا الرومانسية، يعاني شاب وفتاة من صعوبات عديدة مادية واجتماعية في سبيل محاولة إتمام زواجهما، وعلى نحو غير متوقع، تعرض صاحبة الشركة التي يعمل بها كلاهما عرضًا مغريًا يساعدهما على حل جميع مشاكلهما، لكنه سيضع حبهما في موضع إختبار.