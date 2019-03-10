شاهد الصورة التي ندم أميتاب باتشان على نشرها

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

الفنان الهندي الكبير أميتاب باتشان، الذي غالبًا ما يطلع متابعيه على بعض ذكرياته من خلال مشاركة الصور على على حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، يشعر أنه كان “خطأً فادحًا” من جانبه لمشاركة صورة يظهر فيها وهو يرتدي سروال سباحة.

قبل شهر، وتحديدًا في 31 يناير 2019، نشر الممثل السبعيني الصورة الفوتوغرافية لنفسه على Instagram، حيث شوهد في سروال سباحة ونظارة شمسية، كتب باتشان ‘’ النصف العلوي متجولًا في موريشيوس. زيارتي الأولى، لحظة لا تنسى”.

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خلال إحدى حفلات الترويج الأخيرة لفيلمه “بادلا”، عندما طُلب منه التعليق على الصورة، قال أميتاب: “لقد ارتكبت خطأ فادحا عن طريق تحميل هذه الصورة. عندما ذهبت إلى موريشيوس لأول مرة، ذهبت للسباحة وكان هناك شخص التقط صورة معي “.

يقول: “في الآونة الأخيرة، أرسل لي هذه الصورة ليقدم نفسه لي، لذلك قمت بتحميلها من خلال إظهار نفسي فقط ولم أكن أرغب في أن يظهر معي بالصورة حي لا يحصل على بعض الشهرة والأضواء”.

كان فيلم “بدلا” قد طُرح في دور العرض السينمائى الجمعة 8 مارس، وهو بطولة تابسي بانو، ومن إخراج سوجوى جوش، وهو من نوعية الدراما البوليسية ومقتبس من الفيلم الإسبانى “كونتراتيمبو”.