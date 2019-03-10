فريق شارموفرز يحيي حفل غنائي كبير احتفالا بألبومه الجديد «انفصام».. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أحيا فريق شارموفرز حفل غنائي كبير على مسرح المنارة في التجمع الخامس، احتفالا بإطلاق ألبومه الغنائي الجديد “انفصام”، وذلك وسط حضور جماهيري كبير.

فريق شارموفرز قدم خلال الحفل جميع أغنيات ألبومه الثاني “انفصام”، والذي تم إطلاقه بعد غياب حوالي 3 سنوات عن أول ألبوماتهم بعنوان “بارانويا”،

ويأتي هذا الحفل كبداية لجولة غنائية يخوضها فريق شارموفرز خلال الفترة المقبلة بمناسبة الاحتفال بالألبوم الجديد، كما يستعد فريق شارموفرز لحفل غنائي آخر في كندا، وذلك في مدينة تورونتو.

يذكر أن فريق شارموفرز كان قد أطلق مؤخرا كليب الأغنية الرئيسية “انفصام”، بمشاركة عدد من الفنانين، منهم الفنان فتحي عبدالوهاب والفنانة هند عبدالحليم، والإعلامي مروان يونس.