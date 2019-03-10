يوسف العماني يراهن على تعاونه مع عريب

اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: تستعد الفنانة عريب لإطلاق أغنية خليحية منفردة (Single) بعنوان "العبو" في أول تعاون لها مع الفنان يوسف العماني الذي وضع الكلمات وتولى التلحين بنفسه، وأكد أن تعاون معها هو الأول لكنه بالتأكيد لن يكون الأخير لأنه يراهن على نجاح الأغنية بصوت عريب التي تعرف كيف تغني وماذا تغني وماذا يريد جمهورها.

من جهتها، وصفته بالصديق، وشكرته مع الأستاذ عبدالله العماني الذي تولى توزيع الأغنية. مشيرةً إلى احتمالية تصويرها لاحقاً على طريقة الفيديو كليب لكونها قريبة من القلب وتناسب ذائقة الجمهور متمنية أن تحقق النجاح.

هذا وبررت غيابها عن الشاشة مؤخراً بارتباطها بحفلات خاصة تحييها في الأعراس وأعياد الميلاد وحفلات التخرج، مؤكدة عودتها في الوقت المناسب.