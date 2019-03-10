شكرا لقرائتكم خبر عن "شبهك أوى" تجمع بين هانى شاكر وناصر الجيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتعاون الشاعر الغنائى ناصر الجيل خلال الأيام المقبلة فى أغنية جديدة مع المطرب هانى شاكر تحمل إسم "شبهك أوى" من ألحان محمد ضياء وتوزيع باسم منير، ومن المقرر طرحها على طريقة السينجل وتنتمى الأغنية إلى طبيعة الأعمال الرومانسية الذى تعود عليها شاكر فى معظم أغانيه .

من ناحية أخرى يتعاون ناصر مع المطربة أصالة فى أغنية "حاجة ماتخصكشى" ضمن البومها الجديد وهى من ألحان آدم حسين وتوزيع باسم منير وتعد المرة الثانية الذى يتعاونا معا بعد أغنية "سؤال بسيط" والتى حققت نجاحا كبيرا أثناء طرحها.

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يذكر أن الشاعر ناصر الجيل هو من أهم الشعراء فى مصر والوطن العربى، قدم العديد من الأغانى والأعمال الناجحة لكبار النجوم فى مصر والوطن العربى وعلى رأسهم راغب علامة، عاصى الحلانى، هانى شاكر، أصالة، مصطفى حجاج.