شكرا لقرائتكم خبر عن حسنى شتا شقيق آيتن عامر فى مسلسل "طلقة حظ" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يجسد الفنان حسنى شتا ضمن أحداث مسلسل "طلقة حظ" الذى يخوض به الفنان مصطفى خاطر السباق الرمضانى المقبل شقيق الفنانة آيتن عامر ويقدمه بشكل مختلف وجديد عليه، حيث انتهى حاليا من تصوير ما يقرب من نصف مشاهده وجمعت بينه وبين خاطر وآيتن .

"طلقة حظ" تأليف إيهاب بليبل وإخراج أحمد خالد أمين وإنتاج شركة "سينرجى" ومن بطولة مصطفى خاطر وآيتن عامر، هبة مجدى، محمد أنور، خالد أنور، إيمى سالم، ميرنا نور الدين، رانيا شاهين، أحمد ماهر، إنعام سالوسة، محمود حافظ .

ويسجل "طلقة حظ" البطولة المطلقة الثانية لمصطفى خاطر فى الدراما التليفزيونية بعدما قدم أولى بطولاته خلال مسلسل "ربع رومى" فى شهر رمضان الماضى مع شركة سينرجى أيضا، وشارك فى بطولته محمد سلام، بيومى فؤاد، ميرنا جميل، هالة فاخر، هاجر أحمد، سامى مغاورى، عايدة رياض وعدد من ضيوف الشرف وتأليف تامر إبراهيم ومصطفى عمر وإخراج معتز التونى.