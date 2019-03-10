بالصور| تامر هجرس وأسرته وسط الثلج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-بهيرة فودة: نشر الفنان تامر هجرس مجموعة صورًا وسط الثلج مع أسرته، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام". وظهر هجرس وأسرته أثناء ممارستهم التزحلق على الجليد بإحدى الدول الأوروبية. ويذكر أن آخر أعمال الفنان تامر هجرس فيلم "الديزل"، بطولة محمد رمضان، فتحي عبدالوهاب. وهو عمل من إخراج كريم السبكي.

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