دنيا عبد العزيز تهنئ رانيا محمود ياسين بعيد ميلادها (صورة)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365: هنأت الفنانة دنيا عبد العزيز، صديقتها رانيا محمود ياسين، بمناسبة عيد ميلادها. ونشرت دنيا صورة مع رانيا وعلقت عليها: "عيد ميلاد سعيد أختي وصديقتي، أتمنى لك كل الأفضل". وتنشغل رانيا حاليا بتصوير دورها في مسلسل "فالنتينو" أمام الفنان عادل إمام، بينما تشارك دنيا في مسلسل "لمس أكتاف"، وتنتظر عرض مسلسل قيد عائلي.

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