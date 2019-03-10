لماذا قررت كانجانا رانوت الصمت قبل 10 أيام من عيد ميلادها؟

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

النجمة الهندية “كانجانا رانوت” ، التي يعرض لها حاليا بدور العرض السينمائي فيلم Manikarnika بنجاح متواصل وتحقيق إيرادات عالية، قد قررت أن تحتفل بعيد ميلادها بصمت لمدة 10 أيام.

تزعم التقارير أنها ستتوجه إلى كويمباتور في مخيم صحي ونفسي، لمدة 10 أيام حيث ستقوم بالتأمل وأداء اليوجا في صمت تام ، قبيل عيد ميلادها في 23 مارس.

وبحسب المتداول أيضا من أخبار عنها، بعد المخيم ، ستتوجه إلى منزلها في منالي ، حيث تحتفل هذه المرة في عيد ميلادها مع عائلتها، وفي العام الماضي أيضا ، احتفلت كانجانا بعيد ميلادها في منزلها، وزرعت 31 شجرة.

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ونقلت صحيفة “مومباي ميرور” عن كانجانا قولها: “لقد كنت أمارس اليوجا منذ أن كنت في حوالي 16-17، البرنامج الذي سأحضره برنامج متقدم، هذا العام ، حدث كل ذلك بالقرب من عيد ميلادي. إن عشرة أيام من الصمت هي التزام كبير ، لكني أردت أن يكون هدية عيد ميلاد لنفسي.

وأضافت أنه في حين أن الابتعاد عن الهاتف لمدة 10 أيام والتأمل لمدة 10-15 ساعة في اليوم لن يكون نزهة ، فإن الدورة تتطلب ستة أشهر من التدريب على وضعيات اليوجا وهي على استعداد لتناولها.

من ناحية أخرى، سوف تبدأ كانجانا Kangana التدريب قريبا من أجل فيلمها الجديد Panga، بعد التدريب ، ستبدأ كانجانا في تصوير الفيلم الذي من المرجح أن ينتهي بحلول نهاية مايو 2019.