مي سليم: طلاقي السريع لم يصيبني بعقدة ولن أعتزل الرجال

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

نفت الفنانة الأردنية مي سليم أن تكون تجربة زواجها وطلاقها السريع من الفنان وليد فواز قد أصابتها بعقدة من الرجال ومن الزواج.

مي أكدت أيضا أنها لا ترفض تكرار تجربة الزواج مرة أخرى، حيث قالت: “فشل تجربتي في الزواج لا يعني أنني لن أتزوّج مرة أخرى، فمن الممكن أن أتزوج إذا وجدت الرجل المناسب الذي يُشعرني بالأمان والحب”.

وأضافت، في حوارها بمجلة “لها”: “وسأكون دقيقة ومتأنّية في اختيار شريك حياتي، وسأفكر ملياً قبل أن أُقدم على خطوة الزواج، لكنني لا أفكر حالياً في الزواج، وأركّز في فني ورعاية ابنتي، وفي النهاية الزواج قسمة ونصيب”.

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وأكدت أنه لا توجد امرأة تتمنى الطلاق، حيث قالت: “أودّ أن أُنهي الجدل المُثار حول طلاقي بجملة واحدة، مفادها أنه ما من فتاة في العالم تتمنى الطلاق، لا بل تهدف من الزواج الى عيش حياة مستقرّة”.

يُذكر أن مي كانت قد احتفلت بعقد قرانها على الفنان المصري وليد فواز يوم 20 يونيو الماضي، وذلك بعد قصة حب جمعتهما في كواليس مسلسلهما الرمضاني «الرحلة»، وسافر الثنائي لقضاء شهر العسل في جزيرة ميكونوس اليونانية، إلا أن فواز صدم الجميع بإعلان انفصاله رسمياً عن مي بعد أقل من شهر على عقد قرانهما.

وكانت مي سليم متزوجة قبل وليد فواز من رجل الأعمال المصري علي الرفاعي الذي انفصلت عنه عام 2012 بعد عامين على الزواج، وأنجبت منه ابنتها الوحيدة “لي لي”.