بعد حرمانها من حضور عقد قرانه.. الإعلامية بسمة وهبة في صورة مع عروس ابنها.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم

شاركت الإعلامية المصرية بسمة وهبة جمهورها مؤخرا بمقطع فيديو، ظهرت في وهي تبكي، معبرة عن حزنها الشديد لحرمانها من حضور حفل عقد قران ابنها.

الإعلامية المصرية قالت إن طليقها ووالد ابنها سعودي الجنسية، وابنها يعيش هناك وسيتزوج من فتاة سعودية، والتقاليد هناك أن عقد القران لا يحضره سوى الرجال.

وعلى الرغم من ذلك سافرت الإعلامية المصرية إلى السعودية لحضور الاحتفال مع السيدات، ونشرت صورة لها فور وصولها لجدة، ظهرت فيها مرتدية الحجاب، وعلقت قائلة: “الحمد لله وصلت جدة”.

كما نشرت صورة أخرى وهي تحتضن عروس ابنها، دون أن تكشف عن وجهها، وأرفقت الصورة بتعليق قالت فيه: “عروسة ابني وعروسة قلبي وروح قلبي”.

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وكانت بسمة وهبة قد عبرت، خلال مقطع الفيديو، عن حزنها لمنعها من حضور عقد قران ابنها، بقولها: “مش عارفة أحضر كتب كتاب أبني، هو في السعودية، وكتب الكتاب اسمه المالكة، ومبيحضروش غير رجالة، وأنا مش قابلة إني أشوف كتب كتاب ابني في فيديو”.

وأضافت “بحترم عادات وتقاليد الشعوب كلها .. بس ازاى ابنى يتكتب كتابه وانا مش موجودة .. وقالولى أن أقصى حاجة ممكن أعملهالك أنك تشوفيه بالفيديو .. فأنا مش موافقة ولا مبسوطة .. فرحتى كانت هتبقى كبيرة لو عمل كده فى مصر بين أهلى وصحابى.. بس ده ابنى ودي بلده وعادتهم وتقاليدهم”.

الإعلامية المصرية طلبت من جمهورها مساعدتها في اقتراح حلول تستطيع من خلالها حضور عقد قران ابنها.

يذكر أن الإعلامية المصرية بسمة وهبة كانت متزوجة من رجل سعودي يدعى “أسامة السيد” ولديها منها ولدين هما “عبدالرحمن، وعبدالعزيز”، وبعد انفصالها عنه تزوجت من النائب البرلماني علاء عابد.