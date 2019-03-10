محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:
نشرت الفنانة الشابة كارمن سليمان تيزر أغنيتها الجديدة، عبر حسابها الخاص على "إنستجرام".
وحرصت كارمن على اخفاء اسم الأغنية، حيث علقت على التيزر قائلة: "حد فاهم حاجة؟ اللعز في اسم الأغنية.. واللي يحلها ليه مفاجأة قوية جدًا"
يذكر أن آخر أعمال كارمن سليمان كليب "بحب الحياة" مع فرقة فابريكا المسرحية وعدد من نجوم الفن ضمن حملة توعوية بمرض القولون التقرحى المزمن المعروف بداء "الكرون".
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو| كارمن سليمان معلقة على تيزر أغنيتها الجديدة: "حد فاهم حاجة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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