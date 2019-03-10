مفيدة شيحة تؤدي العُمرة.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم

سافرت الإعلامية المصرية مفيدة شيحة إلى الأراضي المقدسة لأداء مناسك العمرة.

مفيدة شاركت جمهورها بمجموعة صور لها هناك، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، وأطلت مرتدية عباءة سوداء فضفاضة، ولفت حجاب أبيض على رأسها، وانتعلت حذاء رياضي.

الإعلامية المصرية أرفقت الصور بتعليق قالت فيه: ” صباح الخير من احلي مكان في الدنيا”، وقد حازت الصور على إعجاب جمهورها ودعوا الله أن يتقبل منها عمرتها.

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يذكر أن الإعلامية المصرية مفيدة شيحة تقدم حاليا برنامج “الستات مايعرفوش يكدبوا” على قناة CBC، ويشاركها في تقديمه كل من الفنانة منى عبدالغني، والإعلامية سهير جودة.

وكانت الإعلامية المصرية مفيدة شيحة قد كشفت مؤخرا عن سبب طلاقها من زوجها ووالد ابنتها الوحيدة “منة”.

مفيدة أكدت أن طلاقها من زوجها يعود لخيانته لها، حيث قالت، في إحدى حلقات برنامجها “الستات ميعرفوش يكدبوا” على قناة CBC، أنها قررت الطلاق منه بعد خيانته لها، وذهبت لبيت والدتها، وتركته رغم أن ابنتها كان عمرها شهرًا واحدًا.

الإعلامية المصرية أكدت أنها عندما انفصلت عن زوجها لم تكن تمتلك أي شيء، فقررت أن تعمل، وقالت: “قررت إني أشتغل وبقيت مفيدة شيحة.. وهو ليس له وجود”.