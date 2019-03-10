شاهد كيف احتفلت عبير صبري باليوم العالمي للمرأة مع زوجها

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

احتفلت الفنانة المصرية عبير صبري، باليوم العالمي للمرأة، برفقة زوجها الدكتور أيمن البياع.

البياع شارك جمهوره في صورة له مع زوجته من خلال حسابه الشخصي على موقع «أنستجرام»، ووجه التحية لكل امرأة في عيدها، وظهر وهو يقبل زوجته، ووصفها بأنها حب حياته.

جمهور الثنائي عبر عن إعجابه الشديد بالصورة من خلال عدد كبير من التعليقات، كما تمنى لهما الفانز السعادة في حياتهما الزوجية.

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الفنانة المصرية فاجأت الجميع نهاية شهر يوليو الماضي وأعلنت عقد قرانها على أيمن البياع، وكشفت الفنانة أنها وقعت في الحب من النظرة الأولى ولكنها تمهلت لمدة عام حتى تتأكد من شعورها.

عبير قالت إن حياتها تغيرت تماما بعد الزواج، حيث أصبحت تهتم بالبيت أكثر وبقضاء الوقت مع زوجها ومشاركة حياته اليومية، كما أكدت أنها تقوم بتجهيز الطعام بنفسها لزوجها.

الفنانة المصرية انضمت مؤخرا لأبطال الجزء الثاني من مسلسل «البيت الكبير»، والذي يعرض حاليا للوسي ومجدي كامل وسوسن بدر ودنيا المصري وطارق صبري، كما عرض لها سابقا مسلسل «بيت السلايف»، مع الفنانة بوسي.