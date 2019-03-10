سماح أنور تحتفل ببدء تصوير «استدعاء ولي عمرو» مع النجوم.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

بدأت الفنانة المصرية سماح أنور تصوير دورها في الفيلم الجديد «استدعاء ولي عمرو»، مع عدد من النجوم وعلى رأسهم حورية فرغلي.

سماح نشرت عدد من صور الاحتفال ببدء التصوير عبر حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام»، وعلقت قائلة: «بدء تصوير استدعاء ولي عمرو تأليف محمد سمير مبروك وإخراج أحمد البدري احلى كاست ده ولا ايه».

الصور ظهر فيها عدد من أبطال العمل ومنهم الفنانة حورية فرغلي، والفنان صبري فواز، والفنانة مي كساب، وعدد من الفنانين.

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الفيلم ينتمي لنوعية الأعمال الكوميدية، وسيتم تصويره بالكامل داخل مصر، ومن المقرر أن تجسِّد سماح من خلال العمل شخصية ناظرة المدرسة التي تدور فيها الأحداث.

فيلم “استدعاء ولي عمرو”، من تأليف محمد سمير مبروك، ويخرجه علي رجب ومن بطولة محمد رجب، ويقوم بانتاجه وائل عامر ومن المقرر عرضه في عام 2019.

سماح أنور واحدة من نجوم التسعينات، حيث بدأت حياتها الفنية بالمشاركة في عدد من الأعمال السينمائية ومنها: «امرأة واحدة لا تكفي، ليلة عسل، أبو كرتونة،اللعب بالنار، السجينتان»، ثم تألقت في الدراما من خلال مسلسل «ذئاب الجبل وزيزينيا».