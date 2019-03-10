محمود البزاوي يرثي ابن شقيقه شهيد سيناء.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تزامنا مع الاحتفال بيوم الشهيد، نشر الفنان المصري محمود البزاوي صورة له مع نجل شقيقه شهيد سيناء هشام مصطفى البزاوي.

محمود البزاوي نشر الصورة عبر حسابه على موقع «تويتر»، وكتب معلقا: « ألف رحمة ونور عليك يا بطل وعلى كل ولادنا الأبطال.. وفى ذكرى يوم الشهيد أتمنى من كل الناس تترحم وتقرأ الفاتحة على روح شهيد سيناء ابن أخويا الشهيد البطل هشام مصطفى البزاوى».

البزاوي أكمل حديثه عن ابن شقيقه وأضاف: «هشام اللى ربنا كرمه بالشهادة وكرمنا كعيلة بالفخر والعزة.. ألف رحمة ونور عليك يا بطل وعلى كل ولادنا الأبطال».

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جمهور الفنان محمود البزاوي دعا لنجل شقيقه بالرحمة والمغفرة من خلال عدد من التعليقات، متذكرين دور الشهداء في توفير الامان للوطن.

البزاوي فنان مصري ومؤلف شارك مؤخرا في بطولة الجزء الثاني من مسلسل «كلبش»، مع الفنان أمير كرارة وعدد من النجوم وتم عرضه في رمضان الماضي.

وشارك أيضا في بطولة مسلسل «سابع جار»، مع شيرين ودلال عبدالعزيز وصفاء جلال، وعدد من النجوم الشباب.