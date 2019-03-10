ريهام حجاج ترد على أنباء طلاقها بصورة جديدة مع زوجها.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

ترددت خلال الساعات الماضية بعض الأنباء عن طلاق الفنانة المصرية ريهام حجاج من زوجها رجل الأعمال محمد حلاوة.

ريهام ردت على هذه الشائعة من خلال حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام»، حيث نشرت صورة مع زوجها، وعلقت برسم لقلب، وبذلك وضعت حدا لهذه الشائعة، كما قامت بغلق التعليقات.

شائعة طلاق ريهام من زوجها محمد حلاوة جاءت بعدما قامت الفنانة بحذف صورها مع زوجها عبر حسابها الخاص، مما جعل الجمهور يندهش من ذلك.

Advertisements

محمد حلاوة هو طليق الفنانة المصرية ياسمين عبدالعزيز ووالد أبنائها ياسمين وسيف، وأعلنت ياسمين نهاية العام الماضي أنها انفصلت عنه دون ذكر اسباب لذلك.

ريهام حجاج أعلنت ارتباطها بحلاوة فور انفصاله عن ياسمين مما جعل الجمهور يتهمها بخطف زوج ياسمين ولكنها ردت وقالت إنها لم تخطفه وأن ياسمين انفصلت عن زوجها 3 مرات متتالية ولا أمل لعودتهما.

الفنانة المصرية تقدم هذا العام أولى بطولاتها الدرامية من خلال مسلسل «كارمن»، والذي ينتجه زوجها ويشارك ببطولته محمد كيلاني، عمر الشناوي، ولاء الشريف.