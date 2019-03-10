منة فضالي تنقص وزنها وتبدو أكثر رشاقة.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

خضعت الفنانة المصرية منة فضالي لجلسة تصوير جديدة مع المصور الفني علاء نزير.

منة شاركت جمهورها عبر حسابها الشخصي على موقع «انستجرام»، في صور لها من الجلسة، حيث ظهرت وهي ترتدي ملابس صيفية ملفتة، كشفت عن رشاقتها وفقدانها الكثير من وزنها.

منة اختارت بنطلون وتوب قصير يكشف عن بطنها، وأطلقت شعرها بحرية، بينما وضعت ماكياج ناعم.

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جمهور الفنانة الشابة أحب رشاقتها ولكن البعض انتقد نحافتها وتساءل عن «التضاريس»، وخاصة أن جسدها بدا هزيلا، وعبر عدد كبير من الجمهور عن إعجابه ببساطة ملابسها.

والفنانة المصرية منة فضالي تنتظر حاليا عرض الجزء الثاني من مسلسل «أفراح إبليس»، مع الفنان جمال سليمان والفنانة صابرين.

كما تنتظر منة عرض مسلسل “قيد عائلي” الذي ينتمي إلى نوعيه الأعمال التي تتضمن 45حلقه، وكان يحمل في السابق عنوان “البيت الأبيض”، وتم تغيره قبل انطلاق تصوير المسلسل بيوم واحد فقط.

كما تصور منة فضالي حاليا فيلم «مفلح جدا» في الكويت، وهو أول فيلم كويتي تشارك به، ويشارك معها من مصر الفنان أحمد رزق بجانب نجمين كويتيين.